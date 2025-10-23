La automotriz Compas anuncia el cierre en 2026 de su planta en el centro de México

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- El complejo de manufactura automotriz Cooperation Manufacturing Plant (Compas), una alianza estratégica entre Renault-Nissan y Daimler, que se ubica en la ciudad de Aguascalientes, centro de México, anunció este jueves su cierre definitivo para el 31 de mayo de 2026.