La Autoridad Palestina y Estados árabes condenan los planes de Israel sobre Cisjordania

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre áreas limitadas de Cisjordania, condenó este jueves, junto a numerosos Estados árabes, que el Parlamento israelí haya aprobado -en una primera lectura- un proyecto para anexionarse Cisjordania.