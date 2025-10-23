La Bolsa de Londres sube un 0,67 % y registra récords al cierre e intradía

Londres, 23 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,67 % y alcanzó nuevos récords históricos tanto al cierre de la sesión como intradía, con compañías financieras, mineras y de negocios como las principales beneficiadas.