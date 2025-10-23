La bolsa española sube 0,07 % y sigue por debajo de 15.800 puntos presionada por la banca

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, ganó 10,6 puntos, ese 0,07 %, hasta 15.792,2 puntos. En el año acumula una subida del 36,2 %.
Después de pasar la mañana con pérdidas por la caída de parte de la banca (no gustaron los resultados de Bankinter), la subida de las plazas europeas y de Wall Street (el 0,15 % al final de la sesión en España), permitían terminar con ganancias al mercado nacional.
El barril de crudo Brent se alzaba el 4,81 % y se negociaba a 65,6 dólares por las sanciones a las petroleras rusas.
De los grandes valores destacó la subida del 3,35 % de Repsol, la mayor del IBEX, mientras que Iberdrola avanzó el 0,65 %, Inditex el 0,39 % y Banco Santander el 0,06 %.
Bajaron BBVA, el 0,24 %, y Telefónica, el 1,15 % (quinto mayor descenso de ese índice).