La bolsa española sube 0,07 % y sigue por debajo de 15.800 puntos presionada por la banca

Madrid, 23 oct (EFE).- La Bolsa española subió el 0,07 % este jueves y continúa por debajo de 15.800 puntos por la presión bajista de la banca, a pesar del alza de las plazas europeas y de Wall Street.