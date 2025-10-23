La contaminación en Nueva Delhi sigue en niveles "muy dañinos" tras el Diwali

La capital india seguía encabezando este jueves la lista de ciudades más contaminadas del mundo según la plataforma suiza IQAir, que registraba un índice de calidad del aire (AQI) de 221 puntos a las 13:00 hora local (7:30 GMT), aunque inferior a los más de 280 puntos alcanzados anoche, este nivel se mantiene en la categoría "muy dañina".

La concentración de partículas PM 2.5, las más peligrosas para la salud, era de 146 microgramos por metro cúbico, casi treinta veces por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una exposición prolongada.

Anoche, el índice, que se calcula a partir de los datos de concentración de contaminantes en el aire, llegó a superar los 280 puntos, según la plataforma helvética, que colocó una jornada más a Nueva Delhi en el primer puesto de su listado de ciudades más contaminadas del mundo, seguida de la paquistaní Karachi y de Daca.

Por su parte, la Junta Central de Control de Polución (CPCB), el organismo indio de medición, registraba en su propia escala un AQI de 316 puntos, confirmando a Nueva Delhi como la urbe más contaminada del país también hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El AQI calculado por las autoridades indias tiene en cuenta la concentración de ocho elementos contaminantes en sus diferentes estaciones de medición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el pasado domingo, en Nueva Delhi está en funcionamiento la segunda fase del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), que implica medidas de seguridad y vigilancia agudizadas.

El deterioro de la calidad del aire en Nueva Delhi es una situación que se repite anualmente en los meses de invierno.

La celebración de Diwali y otros festivales en los que se utiliza pirotecnia intensifica la bajada de la calidad ambiental.

Además, la disminución de los vientos impide la dispersión de los agentes contaminantes, principalmente provenientes de las emisiones de vehículos, del polvo de la construcción y de la quema de rastrojos de los cultivos en los estados limítrofes con el territorio de Delhi.