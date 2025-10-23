La fiscalía de Portugal registra la sede de Protección Civil por una supuesta corrupción

Lisboa, 23 oct (EFE).- La Fiscalía de Portugal llevó a cabo este jueves registros en la sede de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) por supuesta corrupción en un caso relacionado con irregularidades en los procesos de contratación pública para el suministro de equipos de protección individual para combatir incendios.