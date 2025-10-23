La FPA, decepcionada ante la decisión del Supremo de aplazar la entrada de prensa en Gaza

"Durante dos años el Gobierno israelí ha buscado una prórroga tras otra, con el claro objetivo de impedir a los periodistas ejercer su labor periodística y obstaculizar el derecho del público a la información", compartió la Asociación en un comunicado oficial tras conocer la resolución del tribunal.

"La postura del Gobierno sigue siendo inaceptable", agregó. Se trata del décimo aplazamiento del proceso sobre la petición, que la FPA presentó hace ya un año.

La Fiscalía justificó su solicitud de aplazar la vista alegando que "la situación del conflicto ha cambiado durante los últimos diez días y resulta demasiado pronto para estimar lo que (la entrada de la prensa en Gaza) supondría".

El Supremo israelí ya denegó en 2024 otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad. El Tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real.

En estos más de dos años, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

En su comunicado, la FPA subrayó "que el tribunal ha ordenado al Gobierno que presente una postura clara en un plazo de 30 días", recalcando sus esperanzas de que "se oponga firmemente a nuevas demoras por parte del Estado".

"Renovamos nuestro llamamiento para el acceso inmediato a Gaza", concluyó.