La Fuerza Aérea de Taiwán advierte de retrasos en la entrega de cazas F-16V de EE.UU.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lee explicó ante el Parlamento que el envío de los F-16 Block 70 (también conocidos como F-16V) comprados al país norteamericano en 2019 se ha visto afectado por la falta de mano de obra, el impacto de la pandemia de covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania en la cadena de suministro.

El oficial señaló que Lockheed Martin, compañía responsable de manufacturar estas aeronaves, había contratado más empleados y aumentado las horas de trabajo para acelerar el ritmo de producción.

En junio pasado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que la isla recibiría al menos diez cazas F-16V antes de que termine el año, pero Lee reconoció hoy que, en realidad, se prevé que solo diez aeronaves estén ensambladas y listas para vuelos de prueba hacia finales de 2025.

Al ser preguntado sobre cuántos cazas recibiría Taiwán antes de que expire el presupuesto especial para la adquisición de estos aviones, Lee se negó a proporcionar una cifra exacta y se limitó a afirmar que la Fuerza Aérea está trabajando con Estados Unidos para resolver las dificultades en la producción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto de 2019, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la venta a Taiwán de 66 cazas F-16 Block 70 por un valor de 8.000 millones de dólares, la mayor operación de compra de armamento realizada por la isla durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), y el primero de estos aviones fue entregado en marzo de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las trabas burocráticas y los cuellos de botella de la industria estadounidense de defensa han demorado la entrega de este y otros paquetes de armas, hasta el punto de que el valor total del material bélico que aún no ha llegado a Taiwán asciende a 21.540 millones de dólares, según las últimas estimaciones de Taiwan Security Monitor (TSM).

Durante los últimos años, Taiwán se ha visto obligada a fortalecer sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" de su territorio.