La inflación en México desciende al 3,63 % en la primera quincena de octubre

El dato, por encima de las expectativas del mercado, es menor al 3,76 % de todo septiembre, y está por debajo del 4,21 % con el que cerró 2024.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,28 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del 0,43 % y la interanual del 4,69 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,18 % quincenal y un 4,24 % interanual, detalló el Inegi en su reporte.

La partida de no subyacentes aumentó un 0,64 % a tasa quincenal, y se elevó un 1,58 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se incrementaron un 0,09 % en la quincena y un 4,06 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,26 % quincenal y un 4,42 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios descendieron un -0,77 % respecto al periodo inmediato anterior, y se encarecieron un 1,06 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 1,79 % en la quincena, y un 1,99 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,31 % quincenal y de 3,70 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de octubre está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que en septiembre rebajó la tasa de interés al 7,5 %, su décimo recorte consecutivo y segundo de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.