La OMC falla de nuevo a favor de la UE en disputa con Colombia por aranceles a patatas

Ginebra, 23 oct (EFE).- Un comité de la Organización Mundial del Comercio determinó que Colombia no cumplió plenamente con una resolución anterior según el cual los aranceles impuestos como medida antidumping por el país suramericano a patatas congeladas provenientes de la UE no eran acordes a las normas de la OMC.