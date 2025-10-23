La OMS afirma que la hambruna en Gaza sigue sin remitir tras el alto el fuego

Ginebra, 23 oct (EFE).- El nivel de hambruna y malnutrición en Gaza sigue sin remitir en Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, ya que la ayuda alimentaria que entra en la Franja sigue sin ser suficiente, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).