La OMS lleva a cabo las primeras evacuaciones de heridos de Gaza desde el alto el fuego

Ginebra, 23 oct (EFE).- Un total de 41 pacientes en estado crítico y 145 acompañantes fueron evacuados de Gaza en las últimas horas, en una operación liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la primera de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.