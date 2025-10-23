La ONU en Libia propone un diálogo en los próximos meses para aplicar la hoja de ruta

El pasado 21 de agosto, la representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una hoja de ruta que conduce a elecciones nacionales con la admisión de sus resultados por las dos administraciones en las que está divido actualmente el país.

Este diálogo "estructurado", garantizará representaciones de las mujeres, los jóvenes, los partidos políticos, los componentes culturales, la sociedad civil, las instituciones, los consejos y los sindicatos, informó la UNSMIL en sus redes.

La misión desvelará, próximamente, los criterios de elección de los participantes en dicho diálogo.

Asimismo, la hoja de ruta de la ONU prevé formar un Gobierno "nuevo" y "unificado", con mandato delimitado, para supervisar las elecciones que deberían celebrarse en un plazo máximo de 18 meses desde la presentación de la propuesta el pasado 21 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su última comparecencia ante el Consejo de Seguridad la semana pasada, Tetteh llamó a todos los líderes libios a esforzarse en "garantizar los primeros pasos de la hoja de ruta".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misión de la ONU estipuló la puesta en marcha de la propuesta en "la renovación de los miembros de la Alta Comisión Electoral" y "modificar los registros legislativos y constitucionales de las elecciones", el próximo mes de noviembre.

La misión de Naciones Unidas en Libia dijo que avisará al Consejo de Seguridad de la ONU, "si fuera necesario", para "intervenir" contra los que impiden la puesta en marcha de este plan que pretende completar el proceso de transición con elecciones presidenciales y legislativas.