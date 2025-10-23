La Policía española halla un cuadro que podría ser el Picasso desaparecido recientemente

Así lo indicaron a EFE fuentes de la investigación, que añadieron que la certeza se tendrá probablemente mañana viernes, una vez que la Policía Científica analice el cuadro hallado.

'Naturaleza muerta con guitarra', obra de Pablo Picasso, desapareció durante un trayecto de Madrid a Granada junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', que fue inaugurada este mes sin ella.

El envoltorio y otras circunstancias que no se precisaron apuntan a que la obra hallada en Madrid podría ser el cuadro que se buscaba, un pequeño 'gouache' enmarcado asegurado en 600.000 euros.

La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado al centro cultural en el que se debía exponer.

Según el relato de los hechos de la fundación, fue el viernes 3 de octubre cuando, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural granadino para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, procedentes todas ellas de Madrid.

La entrega se hizo en una zona videovigilada y no fue hasta el lunes siguiente, 6 de octubre, cuando se desembalaron las obras, que estuvieron "videovigiladas en todo momento" sin que las grabaciones registraran incidencias durante el fin de semana, según informó el jueves CajaGranada Fundación.

Poco después de comenzar las pesquisas para saber en qué punto del traslado desapareció, cómo y por qué, la Policía registró el cuadro en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

El cuadro desaparecido es un pequeño "gouache" de 1919 obra del artista español Pablo Picasso (1881-1973), uno de los grandes genios de la historia del arte y uno de los principales exponentes del cubismo.