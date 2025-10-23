La UE pide más fórmulas para apoyar a Ucrania sin apostar aún por el uso de activos rusos

En un documento aprobado sin el apoyo de Hungría, principal aliado de Moscú en la UE, los jefes de Estado y de Gobierno del resto de la UE subrayan su compromiso de responder a las "apremiantes necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027, incluido para sus esfuerzos militares y de defensa".

Para ello, piden al Ejecutivo comunitario que presente tan pronto como sea posible "opciones de apoyo financiero" basadas en las necesidades de Ucrania y pide a esta institución continuar con el trabajo para volver a abordarlo en su próxima reunión de diciembre.

El principal escollo fueron las reticencias de Bélgica, país que alberga la gran mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados y que reclamaba, para apoyar la iniciativa, que se compartan los riesgos financieros y legales entre todos los Estados de la UE y que también se usen los activos inmovilizados en otros países.

Aunque este plan sí subraya que "de acuerdo con el Derecho de la UE, los activos de Rusia deberían seguir inmovilizados hasta que Rusia cese su guerra de agresión contra Ucrania y la compense por el daño causado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este es un elemento clave del "préstamo de reparación" en el que trabaja la UE desde hace unas semanas sin que Bruselas haya llegado a hacer una propuesta formal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejecutivo comunitario defiende que no se trata de una confiscación de los activos de Rusia, ya que esta mantendría sus derechos sobre los mismos y podría reclamarlos una vez se levanten las sanciones en su contra, algo que solo debería ocurrir si paga reparaciones.

Para asegurar que esa devolución es posible en toda circunstancia, serían necesarios avales que Bruselas plantea sean aportados por los Estados miembros.

Más allá del apoyo financiero, los líderes destacaron la necesidad de intensificar sus esfuerzos para hacer frente a las apremiantes necesidades militares y de defensa de Ucrania, en particular en lo que se refiere a los sistemas de defensa aérea y antidrones y a las municiones de gran calibre.

“Es fundamental acelerar los trabajos para seguir apoyando, desarrollando e invirtiendo en la industria de defensa de Ucrania, entre otras cosas mediante el establecimiento de la producción de defensa ucraniana en los Estados miembros”, subrayaron.

Por otra parte, lamentaron que, a pesar de los continuos esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Europa por la paz, Rusia demuestra una "falta de voluntad política real" y "entablar negociaciones de paz significativas”.