La UE tendrá un plan de vivienda asequible y deja por definir la ayuda financiera a Kiev

Los líderes solicitaron este jueves al Ejecutivo comunitario que presente un plan "ambicioso y completo" para promover la vivienda asequible, y que "apoye y complemente" las medidas tomadas por los estados miembros a nivel nacional.

En el texto de conclusiones adoptado hoy, los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea (CE) que presente "con prontitud" el citado plan. Se trata de la primera vez que el problema de la vivienda se aborda en una cumbre europea, y la propuesta de la Comisión será la primera iniciativa a escala comunitaria sobre el tema.

De esta forma se quiere mitigar el problema de acceso a la vivienda generado por su encarecimiento del 58 % durante la última década de media en la UE, un auge que en España ascendió al 72 %.

Los líderes de la UE no lograron dar suficiente respaldo al préstamo a Ucrania financiado con los activos rusos inmovilizados que había planteado la CE, y se limitaron a pedir al Ejecutivo comunitario que presente "opciones de apoyo financiero" a Kiev, sin mencionar la citada medida concreta.

En un documento paralelo aprobado sin el apoyo de Hungría, principal aliado de Moscú en la UE, los jefes de Estado y de Gobierno del resto de la UE subrayan su compromiso de responder a las "apremiantes necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027, incluido para sus esfuerzos militares y de defensa".

El motivo de la falta de avances fueron las reticencias planteadas por Bélgica, país que alberga la gran mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados y que reclamaba "mutualizar riesgos" financieros y legales ante posibles represalias de Moscú.

"Nos hemos puesto de acuerdo en el qué, ahora necesitamos ponernos de acuerdo en el cómo", resumió la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, en rueda de prensa al término de la reunión.

Los líderes pidieron este jueves impulsar los proyectos destinados a los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros para mejorar sus capacidades antidrones, tras las recientes violaciones del espacio aéreo de varios países del club comunitario por parte de Rusia.

Para hacerlo, apuestan por recurrir al instrumento que movilizará hasta 150.000 millones de euros en préstamos concedidos a los países del club comunitario para realizar compras conjuntas de material militar y del Programa de la Industria Europea de la Defensa (EDIP), una iniciativa para fortalecer el sector que cuenta con una financiación de 1.500 millones de euros durante el periodo 2025-2027.

Los líderes de la UE mostraron su voluntad de contribuir a la gobernanza transitoria de Gaza y a su reconstrucción, tras el acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos en Oriente Medio, y se comprometieron a reforzar los mandatos de las dos misiones civiles de los Veintisiete desplegadas en Palestina.

Los mandatarios agregaron que la UE "seguirá apoyando a la Autoridad Palestina, también en su reforma en curso y con vistas a su retorno a Gaza", y reclamaron "el acceso inmediato y sin trabas a la ayuda humanitaria".

El Ejecutivo comunitario ha propuesto que la UE reduzca sus emisiones en 2040 en un 90 %, con flexibilidades, en relación con los valores de 1990. Supondría una trayectoria lineal con los compromisos de disminuir en 2030 un 55 % el dióxido de carbono liberado a la atmósfera y alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.