Las bolsas europeas abren planas con la mirada puesta en el alza del petróleo

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,12 % y cambiándose a 1,159 dólares, solamente Madrid cede un leve 0,04 %, mientras que Londres sube el 0,18 %, París el 0,14 %, Milán el 0,06 % y Fráncfort el 0,05 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,19 %.

En la sesión de hoy destaca la fuerte subida del precio del petróleo de más del 3 %. El Brent, de referencia en Europa, escala un 3,15 %, hasta situarse el precio del barril en 64,57 dólares, mientras que el West Texas Intermdiate (WTI), de referencia en EE.UU., avanza el 3,32 %, hasta los 60,44 dólares el barril, antes de la apertura oficial del mercado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con una caída del 1,30 %, mientras que el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,20 %, el parqué de Shenzhen ganó un 0,16 % y el Hang Seng, de la Bolsa de Hong Kong, a falta del cierre, sube un 0,87 %.

El oro vuelve en los primeros compases a recuperarse de las pérdidas registradas ayer, y sube un 1,58 %, hasta situarse el precio de la onza en 4.130 dólares.

El bitcóin también vuelve a las alzas tras las caídas de ayer, y sube un 2,19 %, hasta los 110.104,5 dólares.