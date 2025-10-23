Las exportaciones españolas a EE.UU cayeron un 30,5 % en agosto

Según la balanza comercial publicada este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones desde EE.UU. en el octavo mes del año descendieron un 17,2 %, hasta los 2.239 millones, por lo que el saldo es deficitario para España.

Si se tienen en cuenta los datos de los ocho primeros meses del año, de enero a agosto, las exportaciones a EE.UU. cayeron menos, un 8,7 %, hasta los 11.270 millones de euros; en tanto que las importaciones aumentaron un 8 %, hasta los 20.775,4 millones de euros.

Agosto no fue un buen mes para las exportaciones españolas, ya que cayeron de forma global más de un 9 %, hasta los 24.350,9 millones, y se redujeron de manera importante las ventas a socios comerciales como Francia, un 14,9 %; o Italia, un 13,6 %.

También descendieron, aunque de forma más leve, las ventas a Portugal y Alemania, un 1,3 % y un 0,8 %, respectivamente.

