Las facciones palestinas tratan de llegar a consenso sobre segunda fase de plan de Trump

El Cairo, 23 oct (EFE).- Delegaciones de las facciones palestinas Hamás, Yihad Islámica y Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, que se encuentran reunidas en El Cairo, están tratando de "alcanzar un consenso" sobre la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, informaron varias fuentes.