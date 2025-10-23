Lituania cree que las sanciones de EE.UU. contra Rusia suponen un "cambio radical"

"Creo que suponen un cambio radical. Estas sanciones contra Lukoil y Rosnetf afectarán directamente la industria que está generando los ingresos para la máquina de guerra rusa. Era el momento de entender eso", comentó Nauseda en el marco de la cumbre en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

Nauseda aludía así a las sanciones anunciadas el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

El líder lituano apuntó que la UE, que con el aprobado este jueves lleva ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia, tiene que seguir alineada con esos castigos y los de otros países para que Moscú sea "presionada y llevada la mesa de negociación".