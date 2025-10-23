Lituania denuncia que dos aviones rusos entraron brevemente en su espacio aéreo

"Nuestras fuerzas actuaron rápidamente con cazas de la OTAN que estaba patrullando", informó el Ministerio a través de su cuenta de X.

"Lituania se mantiene fuerte y preparada. Cada pulgada de nuestro país está protegida", concluyó el breve mensaje.

Las Fuerzas Armadas detallaron en un comunicado que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo lituano desde el enclave de Kaliningrado, situado al oeste del país báltico, sobre las 18.00 PM hora local (15.00 GMT).

Se trataba de un caza SU-30 y un avión de repostaje IL-78 que posiblemente estaban realizando maniobras en el enclave de Kaliningrado, añadieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Permanecieron en el espacio aéreo lituano, en el que penetraron unos 700 metros, durante aproximadamente 18 segundos, de acuerdo con el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En respuesta al incidente, dos cazas Eurofighter españoles, integrantes de la misión de vigilancia aérea de la OTAN, se elevaron en el aire y están realizando actualmente patrullas en el lugar del incidente.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, condenó desde Bruselas lo que calificó de "flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania", a la que es preciso reaccionar.

"Una vez más, (el suceso) confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea", señaló y anunció que el Ministerio de Exteriores lituano convocará al embajador ruso para protestar contra lo que llamó "un comportamiento temerario y peligroso".