Los problemas financieros obligan a la OMS a reducir un 40 % sus fondos para emergencias

Ginebra, 23 oct (EFE).- Los problemas financieros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), causados en parte por la salida de Estados Unidos, antes su principal contribuyente, han obligado a reducir un 40 % sus fondos para emergencias en todo el mundo, reconoció este jueves la agencia.