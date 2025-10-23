Los talibanes atribuyen a China un "papel constructivo" en crisis fronteriza con Pakistán

"China procura desempeñar un papel constructivo en la resolución de los conflictos entre Afganistán y Pakistán", dijo el enviado especial de China, Yue Xiaoyong durante un encuentro con el viceministro de Finanzas y Administración del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán, Mohammad Naeem, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores afgano.

El comunicado talibán también indica que el diplomático chino "acogió con satisfacción los esfuerzos de mediación de Catar y Turquía", países que facilitaron el alto el fuego alcanzado el pasado domingo tras una semana de intensos combates que dejaron decenas de muertos.

Según la versión de la cancillería afgana, Naeem reiteró la postura de Kabul, afirmando que "lamentablemente, Pakistán ha estado poniendo a prueba la paciencia del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) durante los últimos cuatro años, hasta el punto de obligarlo a responder".

Sin embargo, aseguró, el Emirato Islámico mantiene que "los problemas deben resolverse mediante el diálogo y la comprensión mutua", dijo Naeem al enviado de Pekín.

El comunicado añade que el enviado chino reafirmó el deseo de Pekín de "fortalecer sus relaciones a largo plazo con Afganistán" y que "respeta la soberanía nacional y los valores de Afganistán". Naeem, por su parte, habría reiterado el compromiso talibán de "no permitir que el territorio de Afganistán sea utilizado en perjuicio de otros".

Está previsto que este sábado continúen las negociaciones entre Kabul e Islamabad con una reunión de representantes de los dos países en Estambul.

El pasado lunes, China expresó su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego alcanzado por estos dos países del Sur de Asia tras un conflicto iniciado una semana antes por las acusaciones de Pakistán acerca de que el régimen talibán ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní.

China, que comparte frontera con Afganistán y Pakistán, tiene en Islamabad a su principal aliado en Asia meridional.

Por su parte, Afganistán, prácticamente aislado en el plano internacional desde la vuelta de los talibanes al poder en agosto de 2021, intenta abrirse paso entre los países de su entorno para lograr cierto reconocimiento.