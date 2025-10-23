Machado agradece a Canadá por apoyar la "búsqueda de la libertad" en Venezuela

Caracas, 23 oct (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este jueves a la canciller de Canadá, Anita Anand, por apoyar la "búsqueda de la libertad" en el país suramericano.