Marruecos será el "País en el foco" de la próxima feria de cine de la Berlinale

Berlín, 23 oct (EFE).- El cine marroquí será el protagonista de la próxima edición del European Film Market (EFM), la feria que reúne a productores, distribuidores y representantes de la industria cinematográfica en el marco de la Berlinale, según comunicó este jueves la organización.