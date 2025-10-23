Milán gana un 0,41 % impulsada por las energéticas pese a las tensiones geopolíticas

Roma, 23 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,41 % al cierre, hasta situarse en los 42.381.93 puntos, gracias al buen desempeño de importantes títulos del sector energético italiano.