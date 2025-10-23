Milei y el peronista Kicillof cierran sus campañas para las legislativas del domingo

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, y el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cierran este jueves las campañas de sus partidos para las disputadas elecciones legislativas del domingo en el país suramericano.