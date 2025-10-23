Morenatti: “Gaza está peor que nunca y hay un interés por tener a la prensa controlada”

En las Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa en Murcia (sureste de España), comentó que tras más de dos décadas cubriendo conflictos armados en todo el mundo, ha estado 20 días en el área de Gaza, por donde pasó hace 18 años, y ha lamentado las dificultades que ha encontrado en esta ocasión: “No somos bienvenidos en Israel”.

Explicó que esas dificultades se han visto agravadas por ser español y la posición crítica con Israel que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado.

“En Gaza lo he visto todo peor que nunca: hay más banderas que nunca, más violencia que nunca, más mala hostia que nunca, más de todo que nunca”, apuntó, y lamentó que pese al endurecimiento del conflicto, la prensa no tenga permitida la entrada a la franja, ni siquiera a sus inmediaciones, porque Israel ha establecido una amplia zona de exclusión.

El jefe de fotografía para España y Portugal de la agencia estadounidense Associated Press ha fotografiado guerras “empotrado” en ejércitos, principalmente el de ese país en Afganistán 5 años, pero es un punto de vista que hoy no le interesa, pues apuesta por retratar “los rostros de los vulnerables que las sufren".

Entre ellos, destaca a los niños, “la expresión de la inocencia”, y las mujeres, “eje principal y pilar que soporta todo el sufrimiento” en los conflictos, no solo la violencia de la guerra, sino también la machista.

El exredactor gráfico de EFE ha conocido el dolor de la guerra en primera persona, pues en 2006 fue secuestrado en Gaza, y tres años después sufrió un atentado en Afganistán en el que perdió un pie, lo que lo ha llevado a fotografiar a víctimas de amputaciones, así como a personas que sufren discapacidad física.

Este hecho fue un “punto de inflexión” en su carrera que le ha permitido acercarse a ellas desde un punto “más empático”, una cualidad que considera fundamental en este trabajo.

Ha reflexionado también sobre la forma en la que ha cambiado la profesión periodística con las nuevas tecnologías, que en el caso de la cobertura de conflictos bélicos son una ayuda, pero también ponen en peligro al profesional, porque aportan mucha información “al enemigo”.

“Antes publicábamos las historias cuando volvíamos de una guerra, pero ahora hay una necesidad de inmediatez que está matando al periodista y también a la información, porque implica un exceso de velocidad al publicar sin confirmar las cosas”, una práctica impensable hace años, lo que "mata su credibilidad”, cuando esta y la “reputación” es lo más importante que pueden tener para ser “serios”.