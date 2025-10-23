Nicaragua da más licencias a mineras chinas, que suman más de 700.000 hectáreas con título

Con estos nuevos títulos, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado a mineras chinas más de setecientas mil hectáreas en los últimos dos años.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa china Thomas Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Santa Emilia, con una superficie de 34.431,21 hectáreas, según el acuerdo ministerial.

El terreno concedido está ubicado entre los municipios El Turna, La Dalia, Matagalpa, San Ramón y San Dionisio, de la provincia de Matagalpa, norte de Nicaragua, de acuerdo con la información.

Con esa nueva liencia, Thomas Metal S.A. -inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Managua y representada por Xiaocun Bao, una empresaria de origen chino con residencia nicaragüense- acumula 153.658,21 hectáreas de territorio minero otorgadas en lo que va de 2025.

Nicaragua también otorgó a la firma firma Brother Metal S.A. una concesión minera en el lote denominado Yalaguina, con una superficie de 4.894,73 hectáreas, ubicado en los municipios de Somoto, Yalagüina y Palacagüina, provincia de Madriz, fronteriza con Honduras.

En total, el Gobierno de Ortega y Murillo ha otorgado en los últimos dos años más de treinta concesiones mineras a empresas del gigante asiático, por más de setecientas mil hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

El Ministerio de Energía y Minas dio, además, a la empresa nicaragüense Global Group S.A. una concesión minera en el lote denominado Villa Sandino, con una superficie de 15.950 hectáreas, ubicado en el municipio de Villa Sandino, de la provincia de Chontales (centro).

Global Group S.A., registrada oficialmente desde 2021 y a la que las autoridades le han cedido 137.827 hectáreas, es representada por Mario José Reyes Morales y Deybi Josué García Gutiérrez, ambos nicaragüenses.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de "ecocidio" y han exigido al Estado de Nicaragua "la anulación inmediata" de todas esas licencias.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.