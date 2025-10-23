Putin condecora a corresponsal de guerra ruso muerto tras ataque ucraniano en Zaporiyia

"Iván fue condecorado por decreto del presidente con la Orden del Coraje", informó una participante de la capilla ardiente del periodista, que se celebra este jueves en la región siberiana de Tiumén, según la agencia rusa TASS.

Tanto Putin como el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, enviaron hoy coronas a la ceremonia de despedida del reportero.

El periodista de la agencia oficial RIA Nóvosti murió hace una semana tras el impacto de un dron ucraniano, mientras que su colega Yuri Voitkévich resultó herido.

RIA Nóvosti destacó el trabajo de ambos corresponsales, que llevaban años trabajando en el medio y habían sido condecorados por informar sobre conflictos bélicos con anterioridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 han perdido la vida varios periodistas y corresponsales rusos, tanto en las regiones ocupadas como en territorio ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En abril pasado un corresponsal del canal ruso Zvezdá, Nikita Goldin, perdió la vida tras el impacto de un misil HIMARS en la región ucraniana de Lugansk, también anexionada por Rusia.

Dos días después murió Anna Prokofieva, reportera de guerra del Canal Uno, a causa de la explosión de una mina en la región rusa de Bélgorod.