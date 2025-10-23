Renuncian abogados de la expareja de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Mariana Gallego, representante legal de Yáñez, confirmó a EFE que presentó su renuncia junto con Mauricio D'Alessandro, el otro abogado de la exprimera dama , aunque sin aclarar los motivos.

La abogada explicó que la renuncia se extiende también a una causa paralela en la que Yáñez reclama a Fernández por el incumplimiento de la pensión alimenticia del hijo que tienen en común, así como en el proceso iniciado por el exmandatario contra ella por impedimento de contacto con el menor.

Un tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal -integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci- ratificó el pasado 6 de octubre el procesamiento de Fernández, acusado de lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas, en concurso real.

Yáñez, de 44 años, denunció en 2024 al expresidente, de 66, después de que la Justicia argentina, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra la exprimera dama.

Tras una extensa investigación, en la que se tomó declaración a Yáñez y más de una decena de testigos, el juez Julián Ercolini acusó formalmente a Fernández en febrero de este año; y, en agosto, el fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente fuera juzgado en un juicio oral y público.

Entre las pruebas analizadas se incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como la declaración de la denunciante y de una extensa lista de testigos.

De ser hallado culpable de estos delitos, el exmandatario argentino podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.