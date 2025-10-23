Rusia entrega a Ucrania mil cuerpos de militares caídos en combate y recibe 31

"Acaba de concluir el intercambio de cuerpos entre los nuestros y el enemigo. La parte rusa entregó a Ucrania mil cuerpos de militares ucranianos. Recibimos 31 héroes caídos nuestros", escribió en su cuenta de Telegram.

Este canje tuvo lugar a más de un mes del anterior, que se llevó a cabo el 18 de septiembre pasado, cuando Rusia entregó otros mil cuerpos y Ucrania 24.

A mediados de año, en el marco de los acuerdos alcanzados en Estambul, Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger los cuerpos de sus militares caídos en combate, que caen en poder ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy