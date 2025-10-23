Sánchez contradice a Rutte y afirma que España cumplirá con la OTAN con un 2,1% de su PIB

Sánchez respondió a las palabras pronunciadas por Rutte la víspera, en la rueda de prensa que ofreció tras la cumbre europea celebrada en Bruselas.

Ese porcentaje del 2,1 % del PIB dijo que no se lo ha inventado el Gobierno ni su presidente, sino que es la cifra aportada por las fuerzas armadas tras conocer las capacidades que la OTAN exige a España hasta 2035.

"Ese es el acuerdo y lo vamos a cumplir", garantizó Sánchez, quien aprovechó para explicar que cumple sus compromisos y también los de presidentes anteriores, ya que el porcentaje de gasto del 2 % del PIB fue contraído por Mariano Rajoy en 2014 y no cumplió.

En concreto, señaló que, cuando él llegó al Gobierno, se situaba en el 0,9 %.

Por tanto, instó a la oposición a "mirarse más en el espejo y ser más humilde en sus críticas".

Ante las críticas que también está lanzando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el gasto en defensa de España, Sánchez recordó que este mismo jueves dos cazas españoles destinados en la base de la OTAN en Lituania tuvieron que despegar ante una incursión en el espacio aéreo de este país por parte de dos aviones rusos.

Eso consideró que es una prueba de que España está totalmente comprometida con la defensa del flanco este de la Alianza y de que es un país confiable y que cumple con sus obligaciones.

Como lo es también, a su juicio, que España se haya sumado al programa de la OTAN de compra de armamento a Estados Unidos para destinarlo a Ucrania.

El hecho de que haya que comprar ese armamento a Estados Unidos, y en concreto misiles Patriot o Tomahawks, explicó que es porque sólo se fabrican en ese país, lo que le llevó a confiar a que, en un futuro cercano, Europa aumente su autonomía estratégica.