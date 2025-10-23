Sánchez responde a Trump que sabe que España cumple con sus obligaciones en la OTAN

Sánchez, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, se ha referido al reproche que este miércoles volvió a hacer Trump a España, a la que acusó de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa como el resto de miembros de OTAN.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que el PP se comprometió en 2014 a destinar un 2 % del PIB en defensa y cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, se encontró "una España que sólo dedicaba el 0,9 % del PIB al presupuesto de defensa".

Ha insistido en que España es un país "confiable" y que cumple con sus compromisos, si bien ha reconocido que el acuerdo al que llegaron en la última cumbre de la Alianza, en La Haya, fue en materia de capacidades.

Y eso es "realmente lo importante", ha subrayado: qué capacidades se necesitan para afrontar los desafíos comunes que tiene la OTAN. "Esa es nuestra filosofía y creo que también es la filosofía de la Alianza", ha subrayado el presidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy