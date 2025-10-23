Sindicato venezolano de prensa informa sobre el traslado de periodista a una cárcel

Caracas, 23 oct (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este jueves sobre el traslado del periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la localidad de Valera (estado Trujillo, oeste) a la cárcel de Yare II, en Miranda (norte, cercano a Caracas).