Suben a 42 los muertos en la explosión de una camión cargado de gasolina en Nigeria

"El número de muertos en el incidente asciende hasta el momento a 42, mientras que el de heridos es de 52. Algunas personas que habían resultado heridas fallecieron, de ahí el aumento", declaró a EFE por teléfono Ibrahim Hussaini, director de información de la NSEMA.

Hussaini detalló que el Gobierno ha organizado el entierro en una fosa común de las víctimas mortales del siniestro, ocurrido el pasado martes alrededor de las 15.45 hora local (14.45 hora GMT) en la carretera Bida–Badegi–Agaie.

El portavoz ofreció estos datos después de que la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias del país (NEMA) cifrara este miércoles en 39 los fallecidos y en más de sesenta los heridos que sufrieron "quemaduras graves, entre ellos hombres, mujeres y niños".

"Las víctimas se encontraban entre las personas que intentaban recoger combustible de un camión cisterna volcado cuando la explosión ocurrió", señaló la NEMA a través de la red social X.

Equipos de la NEMA y la NSEMA, en colaboración con la Policía, otras agencias y voluntarios de la comunidad evacuaron con éxito a los heridos a centros médicos cercanos para que fueran tratados de urgencia.

El camión volcó tras un accidente aislado en la citada autopista y estalló cuando los residentes locales se apresuraron a recoger combustible del lugar del siniestro, explicó a última hora del martes el portavoz de la Policía estatal, Wasiu Abiodun.

"Desafortunadamente, residentes de los alrededores de la aldea de Essa, vía Katcha, acudieron al lugar y estaban recogiendo combustible para uso doméstico, pero en el proceso, el camión cisterna se sumió repentinamente en un infierno", añadió Abiodun.

Agentes de policía fueron desplegados en la zona para realizar operaciones de rescate y se abrió una investigación para identificar al conductor y al propietario del camión.

Este tipo de tragedias que implican a camiones cisterna que transportan combustible suceden con relativa frecuencia en Nigeria, una de las potencias petroleras de África.

Suelen ocurrir debido al mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del tráfico y la falta de adhesión a las normas de seguridad por parte de los conductores de camiones, así como al comportamiento imprudente de los ciudadanos.

El pasado enero, al menos 98 personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina también en el estado de Níger.