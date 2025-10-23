Suben a cuatro los muertos en el Líbano tras un nuevo ataque israelí contra el sur

"Un bombardeo israelí en el pueblo de Arabsalim, en el distrito de Nabatieh, causó dos muertos", informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre las identidades de las víctimas.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó en una nota la ejecución de un ataque contra un presunto almacén de armas perteneciente al grupo chií Hizbulá en el sur del país.

Horas antes, una fuerte oleada de acciones contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, ya había causado el fallecimiento de otras dos personas en las localidades de Janta y Shmustar, respectivamente, según el último balance oficial.

De acuerdo con la versión israelí, aquellas primeras acciones en la región oriental también estuvieron dirigidas contra objetivos de Hizbulá, entre ellos un supuesto campo de entrenamiento.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, donde ya se registraron otras dos oleadas de envergadura en la última semana y donde los drones de Israel sobrevuelan de forma incesante la capital.

Israel ha continuado atacando pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de Hizbulá o presuntos almacenes de armas del grupo chií.