Suecia ve un amplio apoyo en UE al uso de activos rusos, pero entiende las críticas belgas

Bruselas, 23 oct (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, resaltó este jueves el "amplio apoyo" en el seno de la Unión Europea (UE) a la propuesta de usar el efectivo generado por los activos rusos congelados por las sanciones para comprar armas a Ucrania, aunque se mostró comprensivo con las reservas de Bélgica.