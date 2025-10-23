Thales suministrará a Colombia una estación de radar para el control de tráfico aéreo

París, 23 oct (EFE).- La firma francesa aeroespacial y de Defensa Thales anunció este jueves un acuerdo para suministrar a Colombia una estación de radar de control de tráfico aéreo para mejorar la vigilancia del área terminal de maniobras de Bucaramanga.