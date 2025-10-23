Titular de Defensa prevé fracaso de cualquier operación encubierta de la CIA en Venezuela

"Por aquí no pasará ningún intento de desestabilización de la nación venezolana. Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora", afirmó Padrino López en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa señaló tener conocimiento de que "la CIA está allí presente no solamente en Venezuela", aunque luego señaló que la agencia estadounidense opera donde hay una embajada del país norteamericano, con el que Caracas no tiene relaciones diplomáticas desde 2019.

El pasado 15 de octubre, Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

El mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro de que los líderes de Venezuela "estaban sintiendo la presión".

Ese mismo día, el Gobierno de Nicolás Maduro manifestó que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA, lo que considera forma parte de "una política de agresión, amenaza y hostigamiento" contra Venezuela.

En simultáneo, EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, mientras que Venezuela denuncia que se trata de una amenaza en su contra para propiciar un "cambio de régimen".