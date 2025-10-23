Trump afirma que Israel no se anexionará Cisjordania ocupada: "No se preocupen por ello"

"Israel no va a hacer nada con Cisjordania...no se preocupen por ello", respondió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El Parlamento israelí aprobó el miércoles, en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, de visita en Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tachó este jueves de "estúpida" la propuesta de anexión de Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación de la iniciativa fue "una provocación deliberada" de la oposición para crear discordia durante la visita de Vance.

La propuesta, que ha sido rechazada también por España, Catar, Turquía y otros países, dice: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel".

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).