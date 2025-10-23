Trump convoca una mesa redonda sobre carteles de la droga y tráfico de migrantes

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este jueves en una mesa redonda en la Casa Blanca junto a altos funcionarios de su Administración para evaluar los avances de su estrategia contra los carteles de la droga y las redes de tráfico de personas, informó este miércoles la cadena Fox News.