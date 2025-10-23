Trump indulta al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, según WSJ

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero, según informó este jueves en exclusiva The Wall Street Journal.