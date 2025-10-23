Türk conmina a Israel a "resolver la horrible situación humanitaria en Gaza"

Ginebra, 23 oct (EFE).- Israel debe cumplir con la ley y "mejorar significativamente la horrible situación de derechos humanos y humanitaria" en Gaza, afirmó el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que conmina a no utilizar el hambre como arma.