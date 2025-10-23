Ucrania dice haber alcanzado una refinería en Riazán y un depósito de munición en Bélgorod

Kiev, 23 oct (EFE).- El Ejército ucraniano alcanzó en su ataque contra territorio ruso en la noche del miércoles al jueves una refinería situada en la región de Riazán y un depósito de municiones en la de Bélgorod, informó este jueves el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.