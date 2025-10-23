Un hijo de Bolsonaro pide a EE.UU. que combata el narcotráfico frente al litoral de Brasil

Brasilia, 23 oct (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultra Jair Bolsonaro, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que ayude a combatir el narcotráfico frente al litoral de Brasil, como ya dice hacer con su actividad militar en el Pacífico y el Caribe.