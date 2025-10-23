Un muerto y dos heridos graves en Haití por los efectos de la tormenta tropical Melissa

Puerto Príncipe, 23 oct (EFE).- Una persona murió en Haití y cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que amenaza a una parte del país con más lluvias este jueves, según informó la Dirección de Protección Civil (DPC).