UNRWA advierte de la situación "dramática" en Cisjordania, con 270 palestinos asesinados

"La situación humanitaria en Cisjordania es extremadamente problemática, por no decir dramática, en 2025. Hasta ahora hemos registrado 270 palestinos muertos en Cisjordania, lo que incluye 38 niños. Y tenemos más de 12.400 operaciones de seguridad israelíes en Cisjordania, 70 ataques aéreos, y claramente un aumento masivo de la violencia de los colonos y el acoso", dijo en una rueda de prensa el jefe de asuntos de la UNRWA en Cisjordania, Roland Friedrich.

Además, 660 palestinos han sido heridos por violencia de los colonos y 10 muertos en "incidentes" con los colonos israelíes.

Israel puso en marcha el 21 de enero en el norte de Cisjordania la operación 'Escudo de hierro', que continúa hasta la fecha, y que ha sido, en palabras de Friedrich, "la operación de seguridad israelí más larga y destructiva en Cisjordania desde la Segunda Intifada".

"Muchos de los campamentos de refugiados, Yenín, Nur Shams, Tulkarem, hasta hoy siguen vacíos", dijo el jefe de la UNRWA, que recordó que han registrado un "alto número de personas desplazadas", con aún unos 31.500 residentes desplazados.

Denuncio además que diez escuelas y tres centros de salud de la UNRWA que han tenido que detener sus servicios, y se han producido "vastas demoliciones sistemáticas en esos campamentos, con una aparente intención de cambiar la topografía y la geografía sobre el terreno".

Esta agencia de la ONU recordó que el Parlamento israelí adoptó el año pasado una ley para prohibir sus actividades en Jerusalén este y una política "de bajo contacto" en el resto de Cisjordania, pero además han registrado "ataques sistemáticos, vandalismo, ataques incendiarios" contra algunas de sus instalaciones.

Estos han llegado a hacer incluso "demasado peligroso" trabajar en algunas partes como Sheij Yarrah, en Jerusalén este, que Israel ocupó en 1967 y se anexionó en 1980.

Y subrayó que el pronunciamiento ayer de la Corte Internacional Justicia (CIJ) "fue muy claro", alegando que las dos leyes para restringir las actividades de la UNRWA adoptadas por el Parlamento israelí "no están en conformidad con la obligación de Israel bajo el derecho internacional".

"Esperamos que eso conduzca a un mejor acceso, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Todavía tenemos miles de camiones cargados de ayuda atascados en Egipto y Jordania", explicó Friedrich.

La UNRWA tiene 925.000 refugiados registrados aproximadamente en Cisjordania en este momento, de los cuales unos 245.000 viven en los 19 campamentos de refugiados en este territorio palestino.

Respecto a la Franja de Gaza, el jefe de asuntos de la UNRWA aseguró que la situación "sigue siendo extremadamente precaria". "Lo único que actualmente no se nos permite hacer en Gaza es la importación de nuestra ayuda que está atascada fuera del país.

Es igualmente inaceptable que se impida activamente a otras agencias de la ONU sobre el terreno importar los bienes y dárnoslos para nuestra distribución", alegó Friedrich.