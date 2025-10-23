Venezuela realiza ejercicios militares para la defensa de costas ante "amenaza" de EE.UU.

Los ejercicios militares se llevan a cabo en las regiones costeras de La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia, así como en la insular Nueva Esparta, ubicada en el sureste del Caribe, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Autoridades militares explicaron que estas acciones forman parte del plan denominado 'Independencia 200', activado de manera progresiva en el territorio desde el pasado 8 de octubre, y que tienen el objetivo de "alcanzar el punto óptimo de preparación" ante "la amenaza".

En el inicio de estos ejercicios participaron autoridades regionales y locales, como el gobernador de Anzoátegui, el chavista Luis Marcano, quien afirmó que el despliegue "permite fortalecer la defensa" de las costas.

"(Es) un ejercicio que evidencia nuestra fortaleza, nuestra capacidad y, lo más importante, nuestra voluntad absoluta y nuestra determinación a proteger nuestro territorio nacional, nuestra independencia y nuestra soberanía", expresó.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Anzoátegui, Norber Torres, señaló que, entre las acciones, se realizará un "patrullaje mixto" para "detectar, capturar y bloquear el ingreso del enemigo a través de las vías aledañas" a las costas.

En Carabobo, la FANB indicó que se emplearán "piezas de artillería de 105 mm remolcado", sistemas ZU-23 (cañón automático antiaéreo doble remolcado) y misiles antiaéreos Igla-S, entre otros, además de "vehículos blindados anfibios VN1", para "garantizar la independencia y la soberanía del espacio geográfico y aéreo".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que su país cuenta con "más de 5.000" misiles antiaéreos rusos Igla-S, que describió como "una de las armas más poderosas que hay" y que, aseguró, tienen el objetivo de garantizar "la tranquilidad" de la nación.

Washington defiende que su presencia en el Caribe tiene el objetivo de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, un argumento que rechaza el chavismo, que denuncia una amenaza en contra de Venezuela para propiciar un "cambio de régimen".

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso, al señalar que se trata de un problema de "seguridad nacional".