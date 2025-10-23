Zelenski pide a la UE una decisión rápida para que Ucrania puede usar los activos rusos

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) que tomen lo más rápido posible las medidas necesarias para que los fondos activos rusos congelados puedan ser destinados a ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia.